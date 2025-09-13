アイドルグループ・CANDY TUNEが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。CANDY TUNEシャンパーニュブランドとのコラボステージで、羽を背負った特別な衣装を身にまとったメンバー。村川緋杏が「エンジェルになってみたのですが、いかかですか〜？」と問いかけると、「かわいい〜！」と反応が。「キス・ミー・パティシエ」と、TikTok音楽チャ