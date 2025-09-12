意中の男性のことを真面目そうと思っていても、その男性が浮気する可能性は捨てきれません。もし浮気性の男性とお付き合いしたくないなら、アプローチする前にしっかり観察しておくべき。そこで今回は、浮気性の可能性が高い男性の「特徴」を紹介します。欲しくなったものは絶対手に入れたくなるタイプ性格的に欲しくなったものは絶対に手に入れたくなるタイプの男性は浮気性の可能性を否定できません。なぜなら、「欲しくなったも