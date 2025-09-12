「ありがとう」って、誰にでも言う当たり前の言葉に思えますよね。でも、男性が本命女性に向けて発する「ありがとう」には、誠実な愛情や本気度がにじんでいることが多いんです。そこで今回は、男性が“本命女性にしか見せない”対応について解説します。一緒の時間を“特別”に思っている「今日はありがとう」「会えてよかった」と、デートや電話の後に必ず感謝を伝えるのは、あなたとの時間を特別視している証拠。あなたを本命視