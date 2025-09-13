広島は１３日の中日との今季最終戦（マツダ）に５―０で快勝し、４年ぶりとなるシーズン勝ち越しを決めた。投打がかみ合い、２試合連続の完封勝ちで３連勝を飾った。天敵を見事に攻略した。相手先発の高橋宏にはここまで４戦４敗、防御率１・１３と手も足も出なかった。それがどうだ。３回、秋山、佐々木の連打から投手の常広がキッチリと犠打を決め、一死二、三塁から１番の中村奨が右前へ２点適時打。１５４キロストレートを