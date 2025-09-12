彼氏に「絶対に何かがおかしい」「もしかして浮気？」と感じる瞬間ってあるはず。それは彼氏の行動に何らかの違和感を覚えるからでしょう。そこで今回は、そんな浮気中の男性がする「不可解な行動」を紹介します。電話に出なかったり、デートの回数が減る男性が仕事など止むを得ない事情もなく、電話に出ないことが増えたり、デートの回数が減ってきたら浮気のサインかも。もしかしたら浮気相手と電話をしているのかも知れませんし