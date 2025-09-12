気さくで優しくてアプローチも上手なのに、なぜか“関係が進まない”。この状態、実は“遊び目的”でアプローチされているのかもしれません。そこで今回は、恋に本気じゃない男性がついやりがちな典型的な「地雷行動」を解説します。連絡はマメ、でも予定はいつも“曖昧”「会おう」は言うのに日程は決まらない、決まっても直前キャンセル→後日また“会いたい”だけを送る。これはつながりだけキープしたいのでしょう。さらに“夜