女優の浅野温子が１３日、岐阜県大垣市の「スイトピアセンター文化ホール」で一人舞台劇を上演した。古くから読み継がれてきた「古事記」の日本神話や各地で伝承されて来た民話・伝説を題材に、現代的な解釈を追加。言葉も現代語にわかりやすくして、情感たっぷりに物語を読み語る。日本の伝統を普及啓発するため２００３年から始めたライフワークで、これまで全国約１４０か所で上演してきた。この日は「天の岩屋戸にお隠れ