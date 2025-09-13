◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）最初の種目の男女３５キロ競歩が行われ、男子では勝木隼人（３４）＝自衛隊体育学校＝が２時間２９分１６秒で日本勢メダル１号に輝いた。元長距離ランナーだった勝木は２００９年に箱根駅伝出場を目指して東海大に入学したが、２年時に競歩に転向した。勝木が３年時の２０１１年に東海大の駅伝監督に就任し、２年間を同じ中長距離競歩ブロックで過ごした両角速監督（５９）は、世界大会