ソニー日本女子プロ選手権第3日女子ゴルフの国内メジャー・ソニー日本女子プロ選手権第3日が13日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催された。前日12日の日没サスペンデッドで第2ラウンド（R）未消化の50人がプレーを完了後、第3Rを実施。2位で出た金澤志奈（クレスコ）は5バーディー、3ボギーの70で回って通算9アンダーとし、通算10アンダーの桑木志帆（大和ハウス工業）と佐藤心結（ニトリ）に1打差の3位で最終日を迎え