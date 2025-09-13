ケガの影響で30歳で引退した追風海だが、相撲センスはピカイチだったphoto by Jiji Press連載・平成の名力士列伝56：追風海平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、追風海を紹介する。〉〉〉過去の連載記事一覧【日大相撲部に憧れ成長を遂げ幕内力士に】相