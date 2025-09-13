映画監督のスティーヴン・スピルバーグ氏は、「ジョーズ」が自身の望むすべての映画を作る「チャンスをくれた」と感じているそうだ。１９７５年公開のホラー映画で監督を務めたスピルバーグ氏は、アカデミー・ミュージアムでの同作のエキシビションを控える中、自身のキャリアにおけるその作品の影響について振り返った。 【写真】『ジョーズ』出演女優が死去、77歳 同地で