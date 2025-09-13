「国際女性スポーツフォーラム」に出席したIOCのコベントリー会長＝13日午後、東京都新宿区日本オリンピック委員会（JOC）は13日、東京都内で「国際女性スポーツフォーラム」を開催し、6月に女性で初めて国際オリンピック委員会（IOC）の会長に就任したコベントリー氏は「女性がリーダーシップを取れる場が必要。次世代が手を挙げやすいようにしないといけない」と変革の必要性を訴えた。コベントリー氏は13日に東京で開幕した世