井上に民族衣装を手渡した真意を語ったアフマダリエフ(C)CoCoKARAnextこれまでの挑発的な言動が嘘のような“和やかな振る舞い”は、逆に緊張感も生んだ。9月12日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一戦に向けた記者会見での一幕だった。WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）は、4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、所属ジムの大橋秀行会長、井上の父でトレーナーの真吾氏に対