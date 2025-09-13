ミオ・バックハウスこと長田澪と日本代表DF菅原由勢が所属するドイツ1部のブレーメン。14日には日本代表FW町野修斗が所属するボルシアMGと対戦する。長田は日本人の母とドイツ人の父を持つ21歳のGK。U-21ドイツ代表選手でもあるが、日本サッカー協会も動向を注視しており、日本代表の森保一監督とも対面済みとされている。その長田は、メンヘングラードバッハ生まれであり、故郷でのアウェイゲームに向けてこう話していた。「（当