◇プロ野球セ・リーグ 巨人11×-10阪神（13日、東京ドーム）阪神は5回に一挙7得点で逆転に成功するものの、投手陣が終盤に巨人の猛攻を受け4点のリードを守り切れず、サヨナラ負けを喫しました。打線は初回から3点を先制するものの、その裏の守備で、先発の郄橋遥人投手が巨人打線に捕まります。2アウト満塁から中山礼都選手に7号満塁ホームランを浴び3-4と逆転されると、3回にも岸田行倫選手に8号2ランを浴び、6失点で降板