陸上の世界選手権東京大会は１３日、東京・国立競技場で男子３０００メートル障害の予選が行われた。８分３秒４３の日本記録を持つ三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）は８分３０秒４３で１組３位に入り、１〜３組の各組上位５人で争われる１５日の決勝に進んだ。（デジタル編集部）スタート直後からスローペースで始まり、「どう走ったらいいか、ちょっと迷った」というが、常に先頭集団につけてレースをリード。「中盤から積極的にいく