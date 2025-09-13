¥ê¥ó¥´¤¬ÀÄ¿¹¸©¤Ë½é¤á¤Æ¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é150Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¤¿¼°Åµ¡á13Æü¸áÁ°¡¢¹°Á°»Ô1875Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥´¤¬ÀÄ¿¹¸©¤Ë½é¤á¤Æ¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é150Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¤¿¼°Åµ¤¬13Æü¡¢Æ±¸©¹°Á°»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤ÇÃ´¤¤¼êÉÔÂ­¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸©¤ê¤ó¤´¶¨²ñ¤ÎÆâ»³¹ñ¿Î²ñÄ¹¤Ï¡Öµ»½Ñ¤È»×¹Í¤ò¼¡¤Î»þÂå¤Î¿Í¤ËÅÁ¾µ¤·¡¢100Ç¯¸å¤Þ¤Ç¥ê¥ó¥´¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¸©¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÀïÎ¬¤òÈ¯É½¡£·Ð±Ä