イリーナ・ザルツカさん（２３）。今年８月、ノースカロライナ州シャーロットのライトレール列車に乗っていた際に刺されて死亡した/Iryna Zarutska/Instagram（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州シャーロット中心部から数キロ離れたスケイリーバーク駅。駅に到着した深夜の列車に乗り込んだとき、イリーナ・ザルツカさん（２３）はごく普通の乗客の一人に過ぎなかった。カーキ色のズボンに黒のＴシャツという格好で、長い金髪は勤務先