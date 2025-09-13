「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）阪神が逆転サヨナラ負け。巨人との今季カード最終戦で乱打戦に屈した。シーズンの対戦成績は１７勝８敗で終えた。今季、伝統の一戦の最終戦は序盤から激しく動いた。初回、阪神が近本の左前打から、佐藤輝、大山の連打で３点を先制した。だが、直後に先発・高橋が２死から満塁のピンチを招くと、中山に痛恨の満塁本塁打を浴びた。三回にも岸田に２ランを浴び５安打６失点でＫＯ