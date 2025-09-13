よく「日本人が長生きなのは、高齢者に無駄な延命処置をしているから」と言われがちだ。しかし、内科医の名取宏さんは「じつは高齢者への延命処置と平均寿命は、ほぼ関係ない。延命処置については、本人の意思表示が大切だ」という――。写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi■日本人の平均寿命や健康寿命が長い理由先日、日本人女性の平均寿命が40年連続で世界一になったと