俳優・浅野温子が１３日、岐阜県内で、一人舞台劇「天の岩屋戸にお隠れになった天照大御神〜月読命の語れる〜」を開催。ライフワークの「読み語り」を披露した。今作は古くから読み継がれてきた「古事記」の中の日本神話や日本各地で伝承されて来た民話・伝説に現代的な解釈を加え、言葉も現代語にしたもの。浅野は身ぶり手ぶり全身を使って情感たっぷりに披露した。日本の伝統を普及啓発するため２００３年から始まった企