俳優で歌手の福山雅治（56）が12日フジテレビ系特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。大好物の生産工場を訪れ、会社の名称の語源を知って驚いた。今年芸能生活ちょうど35年の福山の足跡をたどる旅企画で、有村架純、リリー・フランキー、満島真之介が同行した。福山自ら運転する車に乗ってデビューしてから縁の深い横浜を訪ねて回り、10年前にデビュー25周年で2日間で約14万人を動員した日産スタジアムを訪問した。次に福山