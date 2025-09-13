カーリング女子のフォルティウスは、ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の分まで最終決戦で力を出し尽くす構えだ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）の決勝第１戦は、ＳＣ軽井沢クラブに３―１１で敗戦。第１エンド（Ｅ）に３点を喫すると、その後も流れをつかむことはできなかった。それでもスキップ・吉村紗也香は「修正ポイントもわかっているので全然ここ