友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りの人のちょっとした行動にイラっとしたことはありませんか？ そこで、RayWeb編集部は読者に、イラっとしたエピソードを聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞彼氏が連絡無しに実家に来てブチギレてしまった主人公。無理に笑顔を作り「わかった…ごめんね」の彼のひと言に心配になります。原画：Ray web編集部作画：cakeライター Ray WEB編集部