◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子３０００メートル障害予選で、同種目日本勢初のメダル獲得を狙う三浦龍司（スバル）が予選１組３位で決勝進出を決めた。序盤は全体的にペースが上がらない中も落ち着いてレースを展開した三浦は、先頭集団の中で自らのペースを貫き、冷静にフィニッシュ。決勝進出条件である上位５人に入った。決勝は１５日に行われる。７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ