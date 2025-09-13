今話題のオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)でプロデューサーを務める佐藤晴美さん。かつては自分自身も候補生としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ彼女は、プロデューサーという立場に挑戦する今、何を想うのか。全8回のインタビュー。“新米プロデューサー”佐藤晴美佐藤晴美(さとうはるみ)さんが初めてプロデューサーを