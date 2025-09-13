「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）巨人が逆転サヨナラ勝ち。１点を追う九回１死二、三塁で代打・坂本が中前２点タイムリーを放った。打線は序盤から攻勢。初回に３点を失ったが、その裏に中山のプロ初の満塁本塁打を右越えにたたき込み逆転。「流れを変えたいと思っていたので、最高の結果になってよかったです」とコメントした。さらに三回には岸田の左翼ポール直撃の８号２ランで加点。「次に繋ぐ気持ちでした