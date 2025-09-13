大阪・関西万博の日本館名誉館長を務める俳優・藤原紀香が１３日、同会場内で行われたフランス館主催のイベント「ＨＵＭＡＮＡＫＡＩ−ＩＴＯ」に参加した。１８８９年のパリ万博にちなみ、トリコロールの帯には凱旋門とエッフェル塔をあしらい、淡いピンクの着物で登場した藤原。「本当は（前帯に）エッフェル塔を前に描きたかったですけど、長いので」と、笑いつつ、着物の出来栄えに満足げだった。日本館前でのスピーチ