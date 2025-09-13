誰しもが避けて通れないのが加齢による変化。みなさんはどのようなことが気になりますか。マイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「アンチエイジング」に関する調査によると、「髪の毛」が最多となりました。では、アンチエイジングを実施しているのでしょうか。【グラフ】取り組んでいる「アンチエイジング」の内容を見る調査は、同社のアンケートモニター1万1551人を対象として、2025年7月にインターネットで実施さ