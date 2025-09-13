1980年代に出現し、世間を騒がせたパンク＆ニューウェーブ系インディーズシーン。その熱狂的なムーブメントを引き起こした事件があった。いったい何が起こったのか、元「smart」編集長の著者が解説する。【画像】“事件”のきっかけを作ったバンド・ラフィンノーズのボーカル『いつも心にパンクを。Don’t trust under 50』をより、一部抜粋・再構成してお届けする。 新宿アルタ前ソノ