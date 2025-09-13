アニメキャラクターのパネルと記念写真に納まる人たち＝13日、インド・ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】インド首都ニューデリーで13日、日本のアニメをアピールするイベント「メラ！メラ！アニメ・ジャパン！！」が開幕した。日系企業の駐在員や大使館員らで構成する実行委員会が主催。アニメ映画の上映や関連グッズの販売で、人口14億人超の巨大市場に売り込みをかけたい狙いだ。14日まで。会場のショッピングモール