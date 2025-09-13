ÊÆ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õµ¡¤«¤é¤Î¶ÛµÞÃ¦½Ð¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤Ï13Æü¡¢²ÐºÒ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡´ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤â´Þ¤á¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÍ×°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤òÄ°¼è¤·¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤â²òÀÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£