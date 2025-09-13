◇プロ野球セ・リーグ 巨人11×-10阪神(13日、東京ドーム)巨人が9回に坂本勇人選手のタイムリーで逆転サヨナラ勝利をあげました。先発は横川凱投手。初回、先頭の近本光司選手にヒットを許すと、1アウト1、2塁のピンチから4番の佐藤輝明選手にフェンス直撃の2塁打を浴びて失点します。さらにボークでランナー生還を許すなど、立ち上がりから3失点します。しかし巨人はその裏、中山礼都選手の7号満塁ホームランで一挙逆転に成功。序