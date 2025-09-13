握手する中国の習近平国家主席（右）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝4日、北京（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が韓国を敵国と見なして南北の平和統一を放棄したことを巡り、国際社会の支持を求めて外交攻勢を強めていることが13日分かった。金氏は8月、こうした外交戦略を外務省の主要局長に指示。今月4日に中国の習近平国家主席と会談した際も統一放棄の経緯に触れ、理解を求めていた。