?動揺?は大きかったようだ。バレーボール男子の世界選手権（１３日、フィリピンマニラ）、１次リーグ初戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同１６位のトルコに０―３でストレート負け。まさかの黒星スタートとなった。エースで主将の石川祐希ペルージャ）は１０得点と奮闘するも、高橋藍（サントリー）はわずか４得点。高いブロックの前に攻撃陣が精彩を欠き、守備陣も強烈なサーブに苦戦を強いられた。高橋は「自分たち