■3歳の娘が12歳のいとこに突き飛ばされた主人公のあおいさんは、2人の娘を持つ専業主婦。充実した毎日を送っていますが、とある悩みを持っていました。ある日、娘たちを連れて義実家に遊びに行ったあおいさん。もうすぐで4歳になるはるかちゃんが、義妹の息子・太郎くんを一緒に遊ぼうと誘いますが……。「触んなよ！！」と太郎くんに突き飛ばされて、泣いてしまったはるかちゃん。あおいさんは、はるかちゃんに謝るよう、太郎く