◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）２位の巨人が既に優勝を決めている阪神相手に終盤の大逆転サヨナラ勝ち。２０２３年に続く球団ワーストタイの阪神戦シーズン１８敗目を回避し、貯金を１とした。今季２勝目を狙い先発した横川凱投手が初回、佐藤輝に右中間フェンス最上部にあたる適時二塁打を浴び先制を許すと、続く大山の打席で投球時にバランスを崩しボーク。三塁走者がホームを踏んで２