■ワーママなら、保護者役員も融通がきく？秋の親子イベントを前に、保護者当番の割り振りが貼り出された。いつものように園の掲示板の前で、何人かの保護者たちが立ち話をしている。私は午後の片付けの当番に割り当てられていた。仕事を早めに切り上げても間に合うかわからない。そんな私の独り言に、すぐ後ろから彩乃さんの声が飛んできた。「あら、午後の当番、また里奈さんなの？ いいなあ」振り返ると、いつもの笑顔。けれど