◇セ・リーグ巨人11―10阪神（2025年9月13日東京D）巨人は阪神との壮絶な乱打戦に逆転サヨナラ勝ちして連敗を阻止。3日ぶりに貯金1とした。9―10で迎えた9回だった。この回から登板した相手7番手右腕・ドリスから先頭・中山が四球で出塁。リチャードが投手強襲安打で続き、新人・浦田が初球でプロ犠打を決めて1死二、三塁。ここで代打に登場した坂本が中前へサヨナラ打した。粘って食らいついて巨人が逆転サヨナラ勝ち