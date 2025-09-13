陸上の世界選手権東京大会が１３日開幕し、１５日の男子マラソンに出場する日本代表３人が１３日、オンラインで報道陣の取材に応じた。世界大会に初めて臨む吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は「自分の走りをするだけ。周りがどうこうとは考えていない」と大一番へ集中力を高める。かつて一緒に練習し、２０２１年東京五輪６位の大迫傑を超える上位入賞を目標に掲げ、「冷静に走ることが一番大事」と語った。小山直