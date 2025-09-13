ビックカメラグループの「ソフマップ」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）の抽選販売を実施します。応募受付期間は、2025年9月13日16時0分〜15日10時0分まで。応募条件があります。8月末時点で会員の人が対象ポケモン同梱版は、任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」と、ポケットモンスターの新作ゲーム