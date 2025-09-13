Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード4が、明日9月14日16時25分より放送される。 （関連：【画像あり】阿部亮平＆宮舘涼太が鳥取と岡山を巡る『旅するSnow Man』エピソード4の場面写真） 今回は、Snow Manの阿部亮平と宮舘涼太に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが鳥取、岡山を巡る旅をオンエア