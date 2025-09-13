木下サーカスの歩みをテーマにしたミュージカルの上演を前に、発祥の地でもある表町の歴史や魅力を見つめ直すイベントが開かれました。 【写真を見る】「木下サーカスと表町」を語る会ミュージカル上演を前に表町の歴史と魅力を見つめ直すトークイベント開催【岡山】 「“木下サーカスと表町”を語る会」と題されたイベントは、12月13日・14日に岡山芸術創造劇場ハレノワで上演され