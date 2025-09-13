ブンデスリーガの強豪が日本代表DF冨安健洋の獲得を狙っている。26歳の日本人DFは今夏にアーセナルとの契約を解消し、現在はフリー。夏の欧州主要リーグのマーケット終了したものの、市場価値が高いフリーの選手として注目を集めており、セリエAのナポリやミランが獲得を狙っているとも噂されている。そんな冨安について英メディア『SPORTSBOOM』は、「元アーセナルDFのトミヤスにフランクフルトとミランが注目している」と