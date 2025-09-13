長崎市の女神大橋で13日、大型トレーラーと普通乗用車が衝突する事故がありました。 トレーラーを運転していた50歳の男性が約65メートル下の海で見つかり死亡が確認されました。 （見田真一 記者） 「トレーラーが欄干を突き破り、運転席は大きく橋から飛び出しています」 13日午前3時頃、長崎市の女神大橋で、大型トレーラーと普通乗用車が衝突しました。