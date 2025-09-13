キャラクターグッズなどを扱うグッドスマイルカンパニー（東京都千代田区）は、バーチャルシンガー「初音ミク」の可動フィギュア「ねんどろいど 初音ミク 3.0」の予約受付を2025年11月5日まで、同社直販サイト「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で行う。発送は26年2月の予定。交換可能な表情パーツ、「ネギ」「萌え袖」など付属同キャラクターが08年発売の初代から数えて3代目の「ねんどろいど 3.0」となって登場。全高約10