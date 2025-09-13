ボートレースびわこのスポーツニッポン新聞社杯争奪「第50回八景賞」は13日、12Rで優勝戦を行い、天野友和（47＝愛知）がイン逃げで勝ち、今年初、通算では5回目のVを飾った。2着は三浦敬太、3着は川原祐明だった。穏やかな向かい風のファイナルは進入も無風、3対3の枠なりで、イン天野がコンマ12のトップSで踏み込んだ。2コース三浦が握ったが、これを受け止めた天野が力強く先マイ態勢に持ち込んだ。4コースから遅れて差した