¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿ÍÊª¤Ø¤Î¡È¥¤¥é¤Ä¤­¡É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇLINE¤ÇºÑ¤à°Æ·ï¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ó¤Î¤«¤Í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ËÙ¹¾»á¤Ï19Ç¯¤Ë¡ÖNO TELEPHONE¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤³¤Ç¤â¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬Áàºî¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¥Ð¥«ÌîÏº¡×¤Ê¤É¤ÈÌÔÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö