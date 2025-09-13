接戦をものにして、歓喜する市ケ尾ナイン＝大和県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は１３日、県内８球場で３回戦１６試合を行った。夏の甲子園ベスト８の横浜は、江坂佳史（２年）、川上慧（１年）が四回に相次いで本塁打を放つなど打線が活発で、８―２で横浜創学館に快勝。市ケ尾はエース大塚遼（２年）が２失点完投し、横浜隼人に３―２で競り勝った。このほか、序盤に６点を先制した川和が６―