YouTubeチャンネルで人気の実業家・マイキー佐野氏が今回公開した動画「現実を見ろ。外国人の受け入れに反対する日本人は無能です」で、近年の「日本人ファースト」論調や、アメリカの「アメリカファースト」との根本的な違いに切り込んだ。佐野氏は、「日本人ファーストっていう言葉はパワーワードだけど、国益を優先する“日本ファースト”とはまったく意味が違う」と、日本での議論